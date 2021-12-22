Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

"Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüdüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: