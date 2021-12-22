Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memur-Sen'den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

Memur-Sen'den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

2022 asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak rakamın yüzde 15-16'ten daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" dedi. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi? İşte son dakika memur emeklisi ek zam açıklaması&hellip;

22.12.2021 08:23 - Son Güncelleme: 22.12.2021 08:23
Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

Son dakika haberine göre; memur ve emeklileri ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam miktarı belli oldu, görüşmeler her an başlayabilir. 3600 ek göstergede de son durum netleşmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

"Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüdüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

Ocak ayında yüzde 18 olan vergi muamelesi yüzde 27'ye gidiyordu. Kamu görevlilerinde bazı yüksek maaşlılar yüzde 20'yi görecek. Onu da yılın son bir iki ayında yakalayacak. Düşük maaş alanlar bu rakama yakalanmayacak.

Memur-Sen’den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde

Eşi çalışmayan kişi için bu ne getirdi. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Yıllık miktarı böldüğümüz zaman ilk başlarda düşük sonra daha fazla kesinti yaşanıyordu. Hizmetlerde son 1 ayda giriliyordu yirmilik dilime. Aya böldüğümüz zaman 56 lira fark edecek.

SON DAKİKA