Memur-Sen'den son dakika memura ek zam açıklaması! Gözler o verilerde
2022 asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak rakamın yüzde 15-16'ten daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" dedi. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi? İşte son dakika memur emeklisi ek zam açıklaması…
22.12.2021 08:23
- Son Güncelleme: 22.12.2021 08:23
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
"Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüdüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: