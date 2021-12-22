Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşan Erdoğan, kur getirisinin mevduat kazancından düşük olması halinde aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği açıklandı. Vatandaşlar ise bankaların güncel 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarını merak etmeye başladı. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.
22.12.2021 09:37
- Son Güncelleme: 22.12.2021 09:50
Öte yandan birçok banka tarafından yüzde 18'e varan hoş geldin faizleri ve avantajlı bankacılık hizmetleri ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor.
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