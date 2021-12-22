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Haberler Ekonomi Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşan Erdoğan, kur getirisinin mevduat kazancından düşük olması halinde aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği açıklandı. Vatandaşlar ise bankaların güncel 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarını merak etmeye başladı. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
22.12.2021 09:37 - Son Güncelleme: 22.12.2021 09:50
Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...
Bankaların Vadeli Mevduat Faiz Oranları Yükseldi!
Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarında güncellemeye gittiler. En yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar arasında Fibabanka şuan için %19 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor.
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Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

Öte yandan birçok banka tarafından yüzde 18'e varan hoş geldin faizleri ve avantajlı bankacılık hizmetleri ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

Bankaların 32, 46 ve 92 günlük faiz oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından birikimleri için en yüksek oranlara sahip bankaları arayanlar araştırmalarına başladı.

Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

50.000 TL yatırım için en yüksek faiz getirisine göre yapılacak hesaplamada ise şuan için net en yüksek faiz getirisi 760 TL olarak hesaplanmıştır.

Dolar çakıldı! 32 günlük mevduat düştü, kredi faiz oranları rekora koştu! Aktif bank VOV hesap, Enpara vadeli hesap, Fibabanka kiraz hesap...

32 gün için yapılan bu hesaplama kapsamında, TL birikimlerini en iyi oranla değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuluyor.

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