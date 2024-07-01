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Fiyatı tam 145 TL ucuzladı! A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! Alez 199 TL, 2L deterjan 64 TL, 1 L sıvı yağ 49 TL, 12'li tuvalet kağıdı 89 TL...

A101, 4 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında dikiş makinesi, dik süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi çeşitli ev eşyaları ve ihtiyaç ürünleri bulunuyor. Her hafta Perşembe günü yeni indirimlerle müşterilerin ilgisini çeken A101, bu hafta da cazip fırsatlarla dolu bir katalog hazırladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 18:58 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 18:59
Fiyatı tam 145 TL ucuzladı! A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! Alez 199 TL, 2L deterjan 64 TL, 1 L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 1

A101 marketlerinin merakla beklenen 4 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında dikiş makinesi, dik süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. A101'in her Perşembe günü sunmuş olduğu indirimli ürünler, bu hafta da özellikle yeni ev kuracaklar için çeşitli seçenekler sunuyor.

Fiyatı tam 145 TL ucuzladı! A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! Alez 199 TL, 2L deterjan 64 TL, 1 L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

Fiyatı tam 145 TL ucuzladı! A101 1-4 Temmuz 2024 İNDİRİMİ başladı! Alez 199 TL, 2L deterjan 64 TL, 1 L sıvı yağ 49 TL, 12’li tuvalet kağıdı 89 TL... 3

FİYATI 145 TL DÜŞTÜ

2x170 gram Dardanel Ton Balığı'nın fiyatı 244.90 TL'den 99 TL'ye iniyor.

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