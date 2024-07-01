A101 marketlerinin merakla beklenen 4 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında dikiş makinesi, dik süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. A101'in her Perşembe günü sunmuş olduğu indirimli ürünler, bu hafta da özellikle yeni ev kuracaklar için çeşitli seçenekler sunuyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL
FİYATI 145 TL DÜŞTÜ
2x170 gram Dardanel Ton Balığı'nın fiyatı 244.90 TL'den 99 TL'ye iniyor.