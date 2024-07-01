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A101 marketlerinin merakla beklenen 4 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında dikiş makinesi, dik süpürge, bisiklet, valiz seti, halı, gardırop ve tencere seti gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. A101'in her Perşembe günü sunmuş olduğu indirimli ürünler, bu hafta da özellikle yeni ev kuracaklar için çeşitli seçenekler sunuyor.