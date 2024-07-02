Su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL... Esnek mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak!

BİM'in bu hafta piyasaya süreceği aktüel ürünlerin listesi açıklandı. 2 Temmuz 2024 itibarıyla mağazalarda yer alacak olan ve yaz aylarına özel seçilen ürünler arasında ATV, katlanabilir bisikletler ve ev giyim ürünleri bulunuyor ve büyük beğeni topluyor. Bu ürünler aynı zamanda BİM'in online platformu bim.com.tr üzerinden de satın alınabilecek. İşte BİM'in 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunun fiyat listesi...
BİM'de bu hafta alışveriş severleri heyecanlandıran yeni ürünler raflarda yerini alıyor. BİM Aktüel 2 Temmuz 2024 kataloğu yarın satışa sunulacak ve birbirinden cazip indirimlerle dikkat çekiyor. Yazlık ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi BİM mağazalarında ve bim.com.tr adresinde alıcılarını bekliyor.
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 259 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Komili Islak Havlu 3x60'lı 38,50 TL
Dushy Duş Jeli 57,50 TL
Sporcu Büstiyer Kadın 75 TL
Sporcu Kısa Tayt Kadın 75 TL
Göğüs Dikleştirici-Gizleyici 79 TL
Sitil Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 22,50 TL
Renkli Temizlik Bezi 10'lu 49 TL
Axe Roll-On 50 ml 69,50 TL