Su emici paspas 59 TL, yüz havlusu 55 TL, %100 ip sepet 49 TL... Esnek mop geliyor! BİM 1-9 temmuz 2024 aktüel ürünlere anneler bayılacak!

BİM'in bu hafta piyasaya süreceği aktüel ürünlerin listesi açıklandı. 2 Temmuz 2024 itibarıyla mağazalarda yer alacak olan ve yaz aylarına özel seçilen ürünler arasında ATV, katlanabilir bisikletler ve ev giyim ürünleri bulunuyor ve büyük beğeni topluyor. Bu ürünler aynı zamanda BİM'in online platformu bim.com.tr üzerinden de satın alınabilecek. İşte BİM'in 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunun fiyat listesi...