Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 ve 21.11 zam tahmini! Maaş hesaplamaları değişti! Kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Memur ve memur emeklisi 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranlarını dört gözle bekliyor. Memurların zamlı maaşlarına yüzde 10'luk zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memur ve Memur emeklisinin maaş zamları için iki oran tahmini bulunuyor. Yüzde 20.34 ve yüzde 21.11 zam oranlarıyla memur ve memur emeklisinin hesapları da değişti. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...