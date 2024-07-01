Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 ve 21.11 zam tahmini! Maaş hesaplamaları değişti! Kim ne kadar alacak? Polis, öğretmen, doktor...

Memur ve memur emeklisi 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranlarını dört gözle bekliyor. Memurların zamlı maaşlarına yüzde 10'luk zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memur ve Memur emeklisinin maaş zamları için iki oran tahmini bulunuyor. Yüzde 20.34 ve yüzde 21.11 zam oranlarıyla memur ve memur emeklisinin hesapları da değişti. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Temmuz zammı, yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan 6 milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verisi, bu zammın kesinleşmesinde belirleyici olacak. TÜİK'in Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıklamasının ardından, Haziran ayı enflasyonu için yapılan tahminler arasında farklılık bulunuyor.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 tahmin ediliyor, böylece ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'e ulaşacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.4 olacak ve Temmuz zammı yüzde 20.34'e denk gelecek.