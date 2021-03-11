Fiyatı 132 bin 900 TL 0% faiz! Toyota, Opel, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Citroen ve Peugeot fiyatları... Son gün uyarısı! Almayan pişman!
Sıfır binek araba maliyetlerine mukayeseyle daha uygun maliyete satışa sunulan fiyatı düşük araçlar ve modelleri son günlerin en fazla seçilen araba modelleri arasında yerini aldı. Patlama yapan binek araba maliyetlerine mukayeseyle ülkemizde maliyet avantajı ile birlikte geniş aileler tarafından seçilmeye başlayan hafif ticari vasıta satışları işletmelerin sene sonu kampanyaları ile birlikte daha da cazip bir pozisyona geldi. Mart ayı başından itibaren markalar tarafından paylaşılan kampanyalar bu ayda da pazarın beklenilenin üzerinde satış adedine ulaşacağını gösterir nitelikte. İşte Mart ayı Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Kia, Jeep, Seat ve Suzuki'nin otomobil markaların kampanyaları...
Otomotiv sektörü yeni yılın ilk aylarında hızlı bir şekilde satışlarda toparlanma başladı. Sıfır otomobil satışlarında yapılan kampanyalar ve uygun ödeme seçenekleri ile son on yılın rekoru da kırıldı. İşte Mart 2021 Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Kia, Jeep, Seat ve Suzuki'nin otomobil kampanyaları... Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
CITROEN
Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.
Citroen C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.
FIAT PROFESSIONAL
Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino "Eko", 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.
HONDA
Honda Civic Sedan modellerinde, Mart ayı boyunca 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor. CR-V modeline sahip olmak isteyenlere, Mart ayında 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken; Honda'nın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise, Mart ayı boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.