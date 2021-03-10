Bankada parası olanlar dikkat! Bunu yapmazsanız paranıza el koyulabilir! Son tarih 15 Haziran...
Bankada parası olan vatandaşların dikkat etmesi gereken haber! Kullanmadığınız bir hesabınızda paranız varsa bu paralara el koyulabilir! Bankalar harekete geçti ve kullanılmayan hesaplara yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan kişilerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerekecek.
Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kaldıysa bu paranızdan olabilirsiniz. Birçok bankada binlerce kişinin kullanmadığı hesabı bulunuyor. Bu hesaplarda yer alan paraları birçok kişi unutuyor. Ancak bu unuttuğunuz paralara el koyulacak. Yeni çıkan yasaya göre, 15 Haziran 2021 tarihine kadar bu konuda işlem yapmayan vatandaşların paraları TMSF'ye devredilecek. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden hangi bankada hesabınız olduğunu kuruşu kuruşuna öğrenebiliyorsunuz.
BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. İşte konuyla ilgili bazı bankaların yaptığı açıklamalar.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/ mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.
Halbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.
Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.
15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.