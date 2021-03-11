Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor! SGK'ya yazılı olarak başvurun parayı alın!
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin, hasılatını artıracak, nakit dayanağı sağlayacak talepleri var. Bunlar arasında avans ön sıralarda yer alıyor. Emekliler, emekli fiyatının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans ihtimalinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin kabul edilmesi halinde emekliler almış oldukları maaş tutarı üzerinden 3 maaş faizsiz avans çekecekler. En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. emekliler daha evvel lafı verilen 3 ücret faizsiz avans kredisi lafının yakalanmasını bekliyor. Nakit gereksinimi olan emekliler emekli ücretini çekmiş oldukları bankalar üzerinden 3 ücret faizsiz nakit avans kullanacak. Kullanan bu sayı emekli ücretinden emeklinin seçimine göre faizsiz olarak 12 ay, 24 ay ya da 36 ay vadeli olarak taksitle geri ödeyecek.
İlk gündeme geldiği tarihten bu yana emekliler tarafından büyük bir umutla beklenen avans müjdesi 2021 yılında pandemiden dolayı bir kere daha gündeme geldi. Emekliler pandemi nedeni ile büyük bir mağduriyet yaşarken hükümetten daha önce sözü verilen faizsiz 3 maaş avans sözünün tutulmasını talep etti.
EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin kabul edilmesi halinde emekliler almış oldukları maaş tutarı üzerinden 3 maaş faizsiz avans çekecekler. En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.