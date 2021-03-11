Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor! SGK'ya yazılı olarak başvurun parayı alın!

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. emekliler daha evvel lafı verilen 3 ücret faizsiz avans kredisi lafının yakalanmasını bekliyor. Nakit gereksinimi olan emekliler emekli ücretini çekmiş oldukları bankalar üzerinden 3 ücret faizsiz nakit avans kullanacak. Kullanan bu sayı emekli ücretinden emeklinin seçimine göre faizsiz olarak 12 ay, 24 ay ya da 36 ay vadeli olarak taksitle geri ödeyecek.

İlk gündeme geldiği tarihten bu yana emekliler tarafından büyük bir umutla beklenen avans müjdesi 2021 yılında pandemiden dolayı bir kere daha gündeme geldi. Emekliler pandemi nedeni ile büyük bir mağduriyet yaşarken hükümetten daha önce sözü verilen faizsiz 3 maaş avans sözünün tutulmasını talep etti.