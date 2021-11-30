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Haberler Ekonomi Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

İstanbul'da ülke genelinde daha pek çok şehirde 2 gündür yaşanan kuvvetli rüzgar, hortum, sel, şiddetli yağış gibi nedenlerden dolayı evler de hasar görüyor. Fırtınadan dolayı evi zarar gören vatandaşlar üzülmesi bakanlıktan para desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen destekler arasında 20.000 tadilat parası, 5.000 eşya yardımı da yer alıyor. Barınma yardımı kapsamında verilen tadilat ve eşya parası için bakanlığa başvuru yapma şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar!

30.11.2021 09:49 - Son Güncelleme: 30.11.2021 09:49
Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

Dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelere devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü evi hasar görenlere 20.000 tadilat parası, 5.000 eşya desteği veriyor. Ülkemizde etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına, Selden dolayı evleri zarar gören vatandaşlar başvuru yaparak bu destektan yararlanabilir. Tadilat parası ve eşya desteği için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor, peki bu şartlar neler? Başvurular nereden nasıl yapılır?

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Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

DEVLETTEN 5 BİN TL EŞYA DESTEĞİ PARASI ÖDEMESİ!

Eski evlere tadilat yardımı yanı sıra eşyası eski olanlara, ev eşyası alamayan kişiler de barınma yardımı kapsamında eşya yardımı yapılmaktadır.

Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

Bu rakamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 bin lira olarak duyurmuştu. Yani 20 bin lira tadilat yardımı ve 5 bin lira da ev eşyası yardımı olmak üzere devlet ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin TL ödeme yapıyor.

Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

BARINMA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Barınma yardımı almak isteyen kişiler başvuru işlemlerini yaşamış oldukları şehirlerde il ve ilçelerde yer alan Kaymakamlıkların bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

Buraya şahsen yapılacak olan başvuruların ardından uygulanacak gelir testi sonrasında başvurusu uygun bulunan kişilere 25 bin TL karşılıksız ve geri ödemesiz para yardımı yapılacak.

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