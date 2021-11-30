Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Başvuru şartları…

Bu rakamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 bin lira olarak duyurmuştu. Yani 20 bin lira tadilat yardımı ve 5 bin lira da ev eşyası yardımı olmak üzere devlet ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin TL ödeme yapıyor.