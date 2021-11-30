Ve yarın başlıyor! Üç formülle asgari ücrete zam müjdesi geldi! Hem destek tutarı hem de maaşlar artacak!
Yarın kritik maraton başlıyor. Asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrette artık doğrudan işçiye destek verileceğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. 1 Aralık Çarşamba günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu süreçte asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor.
Ve yarın başlıyor! Üç formülle asgari ücrete zam müjdesi geldi! Hem destek tutarı hem de maaşlar artacak. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde ilk görüşme için bir araya gelecek. 2022 yılında yapılacak olan zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hem de sendikaların olumlu görüş bildirdiği konuşuluyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda 3 formül gündeme geldi.
1-2 HAFTA İÇİNDE...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.
Asgari ücrette 75 liralık desteğin sorulması üzerine Bilgin, "İşverene değil, işçilerimize destek vereceğiz" diye konuştu. Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması konusuyla ilgili soruya ise "Çalışıyoruz, her ihtimali, alternatifleri çalışıyoruz" cevabını verdi.
İŞTE 3'LÜ FORMÜL
● DESTEK ARTIRILACAK
2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor.