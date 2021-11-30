Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı
Koronavirüsü ve döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilenlerin gıdada yaptığı fahiş fiyatlara Başkan Erdoğan tepki göstermiş, "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından fahiş fiyatta yeni yol haritası uygulanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyatlara karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçiriliyor. Piyasa, stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında yeni önlemler alınacak. Erken Uyarı Sistemi'nin ardından, gıda bankacılığına teşvik 31 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. İşte fahiş fiyata karşı alınacak önlemler ve son dakika haberinin detayları...
GIDA KOMİTESİ TOPLANDI
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanarak gıda fiyatlarına ilişkin görünümü masaya yatırdı. Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katıldı.