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Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

Koronavirüsü ve döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilenlerin gıdada yaptığı fahiş fiyatlara Başkan Erdoğan tepki göstermiş, "Bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından fahiş fiyatta yeni yol haritası uygulanacak.

30.11.2021 07:32 - Son Güncelleme: 30.11.2021 07:32
Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek tepki gösterdiği gıdada fahiş fiyatlara karşı çeşitli tedbirler peyderpey hayata geçiriliyor. Piyasa, stok takibi etkin şekilde sürerken, ürün bazında yeni önlemler alınacak. Erken Uyarı Sistemi'nin ardından, gıda bankacılığına teşvik 31 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. İşte fahiş fiyata karşı alınacak önlemler ve son dakika haberinin detayları...

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Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

GIDA KOMİTESİ TOPLANDI
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanarak gıda fiyatlarına ilişkin görünümü masaya yatırdı. Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katıldı.

Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen Erken Uyarı Sistemi, sözleşmeli tarım mekanizmalarına ilişkin çalışma tamamlanırken, tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılarak özel bölümde alıcılarla buluşturuluyor.

Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

TOHUM VE GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK
Edinilen son dakika haberine göre gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmaları sürecek.

Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

Ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi için yatırımlar artırılacak. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.

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