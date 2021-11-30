Fahiş fiyata karşı yeni yol haritası! Stokçular ve fırsatçılar şimdi yandı

GIDA KOMİTESİ TOPLANDI

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanarak gıda fiyatlarına ilişkin görünümü masaya yatırdı. Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katıldı.