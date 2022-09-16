Fırtına öncesi ölüm sessizliği! Altın fiyatlarını kasıp kavuracak tarih belli oldu! 14 gün sonra elinde 1 gram altını olanlar hemen bakın!
Haftanın beşinci gününde de altın fiyatlarındaki son hal altını olanlar ya da altın alabilmek isteyenler doğrultusundan merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya göre düşmeye başlayan altın fiyatları yatırımcılarını da kahretti. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Elinde 1 gram bile altını olanlar şoke olmuş durumda. Peki altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram altın 15 Eylül tarihinde ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? İşte 15 Eylül 2022 altın fiyatları...
Fransız Societe Generale, ons altın fiyatları amacıyla karamsar ön görüde bulundu. SocGen altın fiyatlarının sert düşüş yaşayabileceğini kaydetti. Societe Generale, merkez bankalarının enflasyonu engellemek amacıyla faiz artırmalarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti. SocGen ons altın fiyatının 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar 1550 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı. Açıklanan raporda "ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu senenin sonucunda bitireceğini öngördü. Fakat reel faiz oranlarının en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalmaya devam edeceğini ön görü ediyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.
Altın fiyatları için bomba tahmin
2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra ABD'de 2024 senesine kadar resesyon yaşanabileceğine ilgi çeken Societe Generale stratejistleri AB ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini açıkladı. Altına ilginin tekrardan başlamasının 2023 senesinin sonlarına doğru olabileceğine değinen stratejistler 2024 senesi sonucunda ons altının 1900 dolar olma ihtimalini öngördü.
İslam Memiş açıklama yaptı
İslam Memiş son dakika açıklamalarında bulundu. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda ciddi oranda fiyat tahminleri yaşanmaya başladı. Yapılan yeni fiyat tahminleriyle beraber flaş açıklamalar yaşanıyor. Altın ay sonuna doğru 1400 TL bandına yaklaşacak.
Altının Başarılı İsmi Açıkladı 1400 TL!
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda her geçen gün hizmet olanaklarının gelişim göstermesiyle beraber fiyatlar yukarı yönde artış gösterdi.
Fiyatların artış göstermesiyle beraber altın fiyatlarının yakın zaman dilimi içinde 1400 TL bandına yükselmesi beklenen gelişmeler arasında ilk sırada yer alıyor.