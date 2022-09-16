Fırtına öncesi ölüm sessizliği! Altın fiyatlarını kasıp kavuracak tarih belli oldu! 14 gün sonra elinde 1 gram altını olanlar hemen bakın!

Fransız Societe Generale, ons altın fiyatları amacıyla karamsar ön görüde bulundu. SocGen altın fiyatlarının sert düşüş yaşayabileceğini kaydetti. Societe Generale, merkez bankalarının enflasyonu engellemek amacıyla faiz artırmalarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti. SocGen ons altın fiyatının 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar 1550 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı. Açıklanan raporda "ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu senenin sonucunda bitireceğini öngördü. Fakat reel faiz oranlarının en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalmaya devam edeceğini ön görü ediyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.