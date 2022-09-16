PTT hesaplara para yatıyor! Emekliye kefilsiz, şartsız dağıtılıyor! 'Ben duymadım' deme! 50 bin TL... 4a, 4b, 4c'liye müjde gibi haber!

PTT, emekli müşterilerine kredi vermeye başladı. Milyonlarca 4a, 4b, 4c'liye müjde! Başvurular bu sabah kabul edilmeye başlandı! Kredi miktarı 50 bin TL'yi buldu. Başvuranın maaş hesaplarına yatırılıyor. Emekli aylığını PTT'den alan tüm emeklilere müjdeli haber bu sabah geldi. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz, şartsız, tek bir SMS ile kredi çıkıyor. PTT Şubelerine gitmeden kredi alabilme imkanı getiren PTT, ''Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, 50.000 TL'ye kadar krediyi PTT işyerine gitmeden tek bir SMS ile kullandıralım!'' duyurusu yaptı. İşte detaylar...