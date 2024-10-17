Yılın üçüncü çeyreği geldiği zaman Türkiye'de ücret artışları konuşulur. Bunun başında da asgari ücret geliyor. Özellikle bu yıl asgari ücretin erken konuşulması kadar doğal bir konu yok. Çünkü bilindiği gibi bu yıl ara zam yapılmadı ve ücretler yıllık olarak belirlendi.
Yani Ocak 2024 için belirlenen 17.000 TL'lik net asgari ücret Aralık 2024 için de geçerli. Doğal olarak enflasyonun yaşandığı bir ortamda insanlar yeni yılda alacakları yeni ücreti merak ediyor. Buraya kadar zaten her şey normal... Normal olmayan, dahası ahlaki bir sorun olan 'ücretler artacak' diye etiketleri değiştiren aç gözlüler...
Bunlardan kurtulamıyoruz. Kimisi gıda ürünlerine hile karıştırarak karşımıza çıkıyor, kimisi fahiş zamlarla cebimize göz dikerek. Emekliler, memurlar ve asgari ücretliler üç kuruş zam alacak diye bu paraya göz diken fırsatçılar... Ev sahibi de var market işleten de koca koca şirket ve fabrika yöneten de... Yani makamı, statüsü, meşrebi ne olursa olsun her türden fırsatçı mevcut.