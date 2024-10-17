Yılın üçüncü çeyreği geldiği zaman Türkiye'de ücret artışları konuşulur. Bunun başında da asgari ücret geliyor. Özellikle bu yıl asgari ücretin erken konuşulması kadar doğal bir konu yok. Çünkü bilindiği gibi bu yıl ara zam yapılmadı ve ücretler yıllık olarak belirlendi.

Yani Ocak 2024 için belirlenen 17.000 TL'lik net asgari ücret Aralık 2024 için de geçerli. Doğal olarak enflasyonun yaşandığı bir ortamda insanlar yeni yılda alacakları yeni ücreti merak ediyor. Buraya kadar zaten her şey normal... Normal olmayan, dahası ahlaki bir sorun olan 'ücretler artacak' diye etiketleri değiştiren aç gözlüler...