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ÇALIŞANLARA YENİ TAZMİNAT | Ocak zamları tutarı yükseltecek: Zamlar nasıl hesaplanacak?

İşten ayrılırken ödenen kıdem tazminatında tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Ocak zamları hem tazminat tutarını hem kıdem tavanını yükseltecek. Doğru hesaplama da alınabilecek parayı artıracak..

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:03
ÇALIŞANLARA YENİ TAZMİNAT | Ocak zamları tutarı yükseltecek: Zamlar nasıl hesaplanacak?

Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatında tutarlar yeni yılla birlikte artacak. Zamlanacak maaşlar tazminata yansırken, kıdem tavanı da memur maaş katsayısıyla yükselecek.

ÇALIŞANLARA YENİ TAZMİNAT | Ocak zamları tutarı yükseltecek: Zamlar nasıl hesaplanacak?

Doğru hesaplama yapılması da alınacak paraya olumlu yönde yansıyacak. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

ÇALIŞANLARA YENİ TAZMİNAT | Ocak zamları tutarı yükseltecek: Zamlar nasıl hesaplanacak?

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIYOR?
Tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışanın son brüt ücretine yıl içinde alınan düzenli ödemeler ekleniyor. Bu şekilde giydirilmiş son brüt ücret bulunuyor. Bu da çalışılan süre ile çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

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