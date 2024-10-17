ÇALIŞANLARA YENİ TAZMİNAT | Ocak zamları tutarı yükseltecek: Zamlar nasıl hesaplanacak?

Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatında tutarlar yeni yılla birlikte artacak. Zamlanacak maaşlar tazminata yansırken, kıdem tavanı da memur maaş katsayısıyla yükselecek.

Doğru hesaplama yapılması da alınacak paraya olumlu yönde yansıyacak. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIYOR?

Tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışanın son brüt ücretine yıl içinde alınan düzenli ödemeler ekleniyor. Bu şekilde giydirilmiş son brüt ücret bulunuyor. Bu da çalışılan süre ile çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.