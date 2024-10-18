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8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile... PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI!

Kıdem tazminatı çalışanlar için en büyük güvencelerden biri olmaya devam ederken sadece işveren tarafından işten çıkarılanlar değil bazı koşullarda kendi isteğiyle ayrılanlar da bu haktan faydalanabiliyor. Özellikle emeklilik, askerlik, evlilik gibi nedenlerle işten ayrılmak isteyen çalışanlar için belirli şartların sağlanması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılabiliyor. İşte prim gün sayısına ve işe başlangıç tarihine göre değişen detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:20
8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile... PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI!

Çalışanlar, yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlayarak işten ayrıldıklarında kıdem tazminatlarını talep edebiliyor. Prim günü ve sigorta başlangıç tarihi bu sürecin en kritik noktalarını oluşturuyor. Tazminat hakkı için gerekli belgelerin SGK'dan alınması ve işverenin bilgilendirilmesi süreci hızlandıracak adımlar arasında yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile... PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI!

Emeklilik Şartlarını Sağlayanlar Kıdem Tazminatı Alabiliyor

Yaş dışında emeklilik için gerekli koşulları sağlayan çalışanlar, işten kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatını talep edebiliyor. Ancak burada prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihi kritik öneme sahip.

8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile... PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI!

8 Eylül 1999 ve Öncesi Sigorta Başlangıcı

Bu tarihten önce sigortalı olanların kıdem tazminatı alabilmeleri için:

5.000 ila 5.975 prim gününü doldurmaları ve
Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları gerekiyor.

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