8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan dikkat! Yıl şartı yok: 4500-4700-4800-4900 gün ile... PRİMİ AZ OLANA TAZMİNAT ŞANSI!

Çalışanlar, yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlayarak işten ayrıldıklarında kıdem tazminatlarını talep edebiliyor. Prim günü ve sigorta başlangıç tarihi bu sürecin en kritik noktalarını oluşturuyor. Tazminat hakkı için gerekli belgelerin SGK'dan alınması ve işverenin bilgilendirilmesi süreci hızlandıracak adımlar arasında yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar haberimizde...