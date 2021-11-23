Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle araba veriyor! Aylık çok uygun taksitlerle 4.000 TL ve 10.000 TL indirimle alabilirsiniz

Fiat, Kasım ayı fiyat listesini açıklamadan bütün vasıta modellerine 3 bin ila 10 bin TL arasında ara zam yaptı. Daha önceki dönemlerde her ayın başında yeni zamlı fiyatlarını aktaran otomotiv devi, Kasım ayına günler kala fiyatlarını arttırdı.