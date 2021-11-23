Kilosu 11 dolar! Kamerun'da kakao hasadı başladı
Çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yerken adeta kendinden geçtiği çikolatanın hammaddesi kakao. Kakaonun yolculuğu ise oldukça meşakkatli. Çikolatanın hammaddesi olan kakaonun hasadı ise Kamerun'da başladı. Çiftçiler, bu yıl kakaonun kilogram fiyatının 1000 CFA (Yaklaşık 11 USD) olduğunu da vurguladı.
23.11.2021 10:24
- Son Güncelleme: 23.11.2021 10:24
Avrupa Birliği (AB), orman alanların tahrip edilmesiyle üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatını engellemeye yönelik düzenleme teklif etti.