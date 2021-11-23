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Haberler Ekonomi Kilosu 11 dolar! Kamerun'da kakao hasadı başladı

Kilosu 11 dolar! Kamerun'da kakao hasadı başladı

Çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yerken adeta kendinden geçtiği çikolatanın hammaddesi kakao. Kakaonun yolculuğu ise oldukça meşakkatli. Çikolatanın hammaddesi olan kakaonun hasadı ise Kamerun'da başladı. Çiftçiler, bu yıl kakaonun kilogram fiyatının 1000 CFA (Yaklaşık 11 USD) olduğunu da vurguladı.

23.11.2021 10:24 - Son Güncelleme: 23.11.2021 10:24
Kilosu 11 dolar! Kamerun’da kakao hasadı başladı

Kamerun Cumhuriyeti, ekonomik kapasitesi, tarıma elverişli geniş arazileri ve zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın önemli ülkesi olarak görülüyor.

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Kilosu 11 dolar! Kamerun’da kakao hasadı başladı

Kamerun'un orta bölgesi Ekoumdouma köyündeki çiftçiler, kakao hasadına başladı.

Kilosu 11 dolar! Kamerun’da kakao hasadı başladı

Çiftçiler, bu yıl kakao'un kilogram fiyatının 1000 CFA (Yaklaşık 11 USD) olduğunu da vurguladı.

Kilosu 11 dolar! Kamerun’da kakao hasadı başladı

Avrupa Birliği (AB), orman alanların tahrip edilmesiyle üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatını engellemeye yönelik düzenleme teklif etti.

Kilosu 11 dolar! Kamerun’da kakao hasadı başladı

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile AB Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius, Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hazırlanan toprak stratejisi, ormansızlaşma ve atık yönetimini içeren düzenleme paketini tanıttı.

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