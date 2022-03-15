💸FED FAİZ KARARI 2022 SONRASI EURO, DOLAR, ALTIN, PETROL BİTCOİN’DE SON DURUM! 💰 Yükseldi mi, düştü mü? 2018’den beri bir ilk...

FED faiz kararı toplantısı ve ardından yapılacak açıklama için gözler ABD'de! Altın, petrol, dolar, borsa, kripto parayı doğrudan etkileyen toplantıda faizlerin bu ay yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar FED faiz kararı ne olur, FED faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne? sorularını araştırıyor. Yılın ikinci toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte karar sonrası tahminlere göre altın, petrol, dolar, borsa, kripto parada son durum...