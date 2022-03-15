💸FED FAİZ KARARI 2022 SONRASI EURO, DOLAR, ALTIN, PETROL BİTCOİN'DE SON DURUM! 💰 Yükseldi mi, düştü mü? 2018'den beri bir ilk...
ABD merkez bankası toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Fed faiz kararı sonrası altın, petrol, dolar, borsa, kripto paranın nasıl etkileneceği merak konusu oldu. FED faiz kararını arttırırsa piyalar nasıl etkilenecek? sorusu araştırılıyor. Fed faiz kararı için tahminler 'faiz artırımı olacak' yönünde. 15 Mart'taki toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gidilmesi bekleniyor. İşte Fed faiz kararı 2022 sonrası euro, dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durum...
FED faiz kararı toplantısı ve ardından yapılacak açıklama için gözler ABD'de! Altın, petrol, dolar, borsa, kripto parayı doğrudan etkileyen toplantıda faizlerin bu ay yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar FED faiz kararı ne olur, FED faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne? sorularını araştırıyor. Yılın ikinci toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte karar sonrası tahminlere göre altın, petrol, dolar, borsa, kripto parada son durum...
FED FAİZ KARARI
Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Fed'in uzun süredir beklenen faiz kararı sonrası gözler hemen piyasalara çevriliyor. ABD Merkez Bankası FED Toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde düzenlenecek.
FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu.