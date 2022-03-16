Rusya - Ukrayna savaşından yaptırım uygulanan Rus oligarklar büyük darbe almıştı! Şimdi sıra Putin'de! 200 milyar dolar
Rusya - Ukrayna savaşı dünyanın en çok takip ettiği konulardan biri oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girmesinin ardından Batı ülkeleri tek tek yaptırımlarda bulundu. Yaptırımlardan payını Rus oligarklar da aldı. Rusya'yı yaptırımlarla yıldırmaya çalışan devletler ağır kararları bir bir uygulamaya koyuyor. Rus oligarklardan sonra şimdi de sıra Vladimir Putin'e geldi.
Özellikle İngiltere'de kümelenen bu yeni nesil Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuluyor ve ticari işlemleri de yasaklanıyor. Yüzlerce isme karşı Yaptırım açıklayan ülkede şimdiki hedef ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Londra'da olduğu düşünülen Kişisel Serveti.
KİŞİSEL SERVETİNİN PEŞİNE DÜŞTÜLER
İngiltere İçişleri bakanlığı ile çalışan Ulusal Suç Dairesi (NCA), özel olarak kurulan 'Kleptokrasi' * birimiyle Putin'in mal varlıklarını bulma hedefinde.
Rus liderin milyonlarca poundluk kişisel servetinin Londra'daki mal varlıklarının içine gizlendiği düşünülüyor.
NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin'in servetinin İngiltere'yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor.
Putin'in bu serveti Kremlin'den 'onaylı' anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.
2017'de, yine bir başka yaptırım davası için çalışan Bill Browder adındaki finans uzmanının ABD Senatosu'nda verdiği ifadeye göre Rus liderin kişisel serveti 200 milyar Dolar civarında. Bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor.
'İNGİLTERE'DE GİZLENEN KİRLİ RUS PARASI'
Boris Johnson savaşın başladığı ilk günlerde NCA'nın rusya içindeki Kleptokrasi hücreleriyle mücadele başlatacağını duyurmuştu. Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlatan İngiltere'nin birincil hedefi ise kendi ülkesinde gizlenen Rus varlıklarına ulaşmak ve bunları dondurmak.
Putin için de kişisel olarak yaptırım kararı veren NCA, bu sayede tespit ettiği mal varlıklarını dondurma yetkisine kavuşuyor.