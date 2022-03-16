Rusya - Ukrayna savaşından yaptırım uygulanan Rus oligarklar büyük darbe almıştı! Şimdi sıra Putin’de! 200 milyar dolar

NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin'in servetinin İngiltere'yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor.

Putin'in bu serveti Kremlin'den 'onaylı' anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.

2017'de, yine bir başka yaptırım davası için çalışan Bill Browder adındaki finans uzmanının ABD Senatosu'nda verdiği ifadeye göre Rus liderin kişisel serveti 200 milyar Dolar civarında. Bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor.