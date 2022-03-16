Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?
Kamu çalışanlarının gözü, kulağı Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında. İkinci toplantı bugün yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs'ta TBMM gündemine gelecek...
16.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.03.2022 06:58
Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıya, Memur- Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.