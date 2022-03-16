Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

Kamu çalışanlarının gözü, kulağı Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında. İkinci toplantı bugün yapılacak. Kapsam genişleyecek, tasarı Mayıs'ta TBMM gündemine gelecek...

16.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.03.2022 06:58
Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

İlk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bugün ikinci kez toplanacak.

Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıya, Memur- Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

KİMLERİ KAPSIYOR?
Çalışmalarda 657 ayılı Kanun'un (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelenerek ek gösterge rakamları kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre ele alındı.

Milyonların beklediği toplantı bugün ek gösterge için son viraj! Çalışanları neler bekliyor? Taslak neyi içeriyor?

Edinilen bilgiye göre; askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de masada.

SON DAKİKA