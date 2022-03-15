💸FED faiz kararı 2022 açıklandı mı? Euro, Dolar, Altın, Petrol ve Bitcoin'de yaşanan değişiklikler! 💰 FED faiz artışı yapıldı mı?
Ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında FED faiz kararı yer alıyor. ABD merkez bankası toplantısından çıkacak kararlar yoğun bir ilgiyle takip edilirken, FED faiz kararı sonrası altın, petrol, dolar, borsa, kripto para gibi piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu oldu. FED faiz kararını arttırırsa piyalarda nasıl değişiklikler yaşanacak? Fed faiz kararı için tahminler 'faiz artırımı olacak' yönünde. Yani 16 Mart'taki toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gidilmesi bekleniyor. Peki Fed faiz kararı 2022 sonrası euro, dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durum nedir?
Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı FED faiz toplantısından çıkacak karara çevrildi. ABD merkez bankasının 16 Mart yani bugünkü toplantısı ile faiz artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Dolayısıyla altın, petrol, dolar, borsa, kripto gibi piyasalarda da nasıl etkiler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararını arttırırsa piyalar nasıl etkilenecek? FED faiz kararı için tahminler 'faiz artırımı olacak' yönünde, eğer böyle olursa Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gidilmesi söz konusu olacak. FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durumun ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
FED FAİZ KARARI
Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Fed'in uzun süredir beklenen faiz kararı sonrası gözler hemen piyasalara çevriliyor. ABD Merkez Bankası FED Toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde düzenlenecek.
FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu.