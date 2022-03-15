💸FED faiz kararı 2022 açıklandı mı? Euro, Dolar, Altın, Petrol ve Bitcoin’de yaşanan değişiklikler! 💰 FED faiz artışı yapıldı mı?

Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı FED faiz toplantısından çıkacak karara çevrildi. ABD merkez bankasının 16 Mart yani bugünkü toplantısı ile faiz artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Dolayısıyla altın, petrol, dolar, borsa, kripto gibi piyasalarda da nasıl etkiler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararını arttırırsa piyalar nasıl etkilenecek? FED faiz kararı için tahminler 'faiz artırımı olacak' yönünde, eğer böyle olursa Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gidilmesi söz konusu olacak. FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durumun ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.