Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Tüm illerden vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı konulardan biri elektrik desteği oluyor ve faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli aileler bu sayede rahat bir nefes almayı hayal ediyor. Devletin belli başlı kişilere sağladığı bu imkandan yararlanmak isteyenler faturası ile birlikte PTT'ye giderek nakit parayı alıyor. Elektrik fatura desteği başvurusu yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapıldığını, başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar!