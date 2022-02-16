Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…
Ülkemizde dar gelirli ailelere sağlanan destekler çeşitlenerek sürüyor ve Faturası ile PTT'ye gelen nakit parayı kapıyor. Vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan faturalarını ödemekte zorlananlara maddi yardımda bulunan devlet belli başlı şartları taşıyanlara elektrik faturası yardımı yapıyor. Elektrik desteği başvurusu için neler yapılması gerektiği, başvuruların nereden alındığı gibi bilgiler de merak konusu oluyor. İşte elektrik faturası desteği hakkında merak edilenler!
16.02.2022 06:50
- Son Güncelleme: 16.02.2022 06:50
Tüm illerden vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı konulardan biri elektrik desteği oluyor ve faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli aileler bu sayede rahat bir nefes almayı hayal ediyor. Devletin belli başlı kişilere sağladığı bu imkandan yararlanmak isteyenler faturası ile birlikte PTT'ye giderek nakit parayı alıyor. Elektrik fatura desteği başvurusu yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapıldığını, başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar!