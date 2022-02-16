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Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Hükümet ile Memur-Sen bugün bir araya geliyor. Masada konuşulacak alternatif taslaklarda tüm unvanlarda ek gösterge yeniden düzenleniyor.

FARUK ERDEM
16.02.2022 07:04 - Son Güncelleme: 16.02.2022 07:05
Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde önemli viraja girildi.

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Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başlarken; ilk değerlendirme toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

KİMLER KATILIYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemeye ilişkin taslağın detayları da belli oldu.

Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

ALTERNATİFLİ TASLAK
Hazırlanan taslaklara göre, kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler hazırlanacak.

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