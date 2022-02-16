Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Hükümet ile Memur-Sen bugün bir araya geliyor. Masada konuşulacak alternatif taslaklarda tüm unvanlarda ek gösterge yeniden düzenleniyor.
16.02.2022 07:04
- Son Güncelleme: 16.02.2022 07:05
KİMLER KATILIYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemeye ilişkin taslağın detayları da belli oldu.