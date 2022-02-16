Memura yeni gösterge! 3600 ek gösterge bugün masaya yatırılacak... Taslakta neler var? Kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başlarken; ilk değerlendirme toplantısı bugün gerçekleştirilecek.