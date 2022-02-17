A101 aktüel katalog 17 Şubat’ta 14 farklı kategori ile satışta! 19,95 TL’den sofranıza geliyor! Poşetinizi hazırlayın…
Her Perşembe sabahın erken saatlerinde vatandaşların gittiği A101 marketler bu hafta da pek çok ürünü uygun fiyatla evinize getiriyor. Kahvaltılık ürünlerden diğer gıda çeşitlerine, giyimden oyuncaklara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ekipmanlarına, televizyondan beyaz eşyaya, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoriden ürünleri A101'de bu Perşembe bulabilirsiniz. Stoklar bitmeden yetişmek isteyenler şimdiden A101 aktüel katalog 17 Şubat'ı incelemek istiyor, haberimizden ulaşabilirsiniz.
17.02.2022 10:19
- Son Güncelleme: 17.02.2022 10:19
En çok ziyaret edilen marketler zinciri A101 her Perşembe birbirinden çeşitli kategorilerde bütçeye uygun fiyatlarla ürünler sunuyor. A101 aktüel katalog 17 Şubat'ta 14 farklı kategoride indirimlerle satışta ve ezine beyaz peynir 19,95 TL'den sofranıza geliyor. Poşetinizi hazırlamayı unutmayın, hatta bir poşet yetmeyecek. Toshiba televizyon kampanyası en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor ve 6.599 TL'den satılacak. Beyaz eşya çeşitleri 2.499 TL itibariyle alıcı bulacak. A101 aktüel indirimleri haberimizden inceleyerek ihtiyacınız olan ürünleri belirleyebilirsiniz.