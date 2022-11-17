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Haberler Ekonomi Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT'den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT'den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

Kış aylarının yaklaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi verdi. Faturada adı soy adı yer alan kişilere PTT'den 2.760 TL destek ödemesi yapılıyor. Bunu duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte elektrik ve doğalgaz desteği hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
17.11.2022 17:00 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:00
Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

Doğalgaz ve elektrik desteği binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan bu destekte aylık belirli tutarın altında haneye maaş girmesi gerekiyor.

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Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

Doğal gaz için 900 ila 2500 TL arası ve elektrik faturaları için ise 90 TL'den başlayarak 260 TL'ye kadar destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Tam desteğe muhtaç olan hanelere ise toplamda 2500 TL doğal gaz ve 260 TL elektrik desteği ile toplamda 2 bin 760 TL ödeme yapılacak.

Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektrik faturası desteği için; SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelere ödeniyor.

Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ YARDIM PROGRAMI NEDİR?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

YARDIM BAŞVURUMUN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

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