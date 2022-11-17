Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT’den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!

Doğal gaz için 900 ila 2500 TL arası ve elektrik faturaları için ise 90 TL'den başlayarak 260 TL'ye kadar destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Tam desteğe muhtaç olan hanelere ise toplamda 2500 TL doğal gaz ve 260 TL elektrik desteği ile toplamda 2 bin 760 TL ödeme yapılacak.