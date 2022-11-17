Faturada adınız soyadınız yazıyorsa PTT'den 5 DAKİKADA 2.760 TL çekin! Başvurana elektrik ve doğalgaz FATURA ÖDEMESİ hesaba yatıyor!
Kış aylarının yaklaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi verdi. Faturada adı soy adı yer alan kişilere PTT'den 2.760 TL destek ödemesi yapılıyor. Bunu duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte elektrik ve doğalgaz desteği hakkında tüm merak edilenler...
Doğalgaz ve elektrik desteği binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan bu destekte aylık belirli tutarın altında haneye maaş girmesi gerekiyor.
Doğal gaz için 900 ila 2500 TL arası ve elektrik faturaları için ise 90 TL'den başlayarak 260 TL'ye kadar destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Tam desteğe muhtaç olan hanelere ise toplamda 2500 TL doğal gaz ve 260 TL elektrik desteği ile toplamda 2 bin 760 TL ödeme yapılacak.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturası desteği için; SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelere ödeniyor.
YARDIM BAŞVURUMUN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.