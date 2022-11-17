PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Kirada oturan ve aylık kira ödemesi gelen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı yapılıyor. Böylelikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler rahat bir nefes alıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet kira yardımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.