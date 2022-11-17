PTT'den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından dar gelirli ailelere destekler sağlanmaya devam ediliyor. Hane gelirine göre yapılan yardımlar maddi durumu yetersiz ailelere ilaç gibi geliyor. Bunlar arasında kira yardımı oldukça rağbet görüyor. Kira yardımında il il ödemeler değişiyor. En yüksek ödeme 1500 TL olarak belirlendi. Peki, kimler kira ödemesi alabilir? İşte merak edilenler haberimizde!
17.11.2022 17:32 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:32
Kirada oturan ve aylık kira ödemesi gelen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı yapılıyor. Böylelikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler rahat bir nefes alıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet kira yardımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.