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Haberler Ekonomi PTT'den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

PTT'den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli ailelere destekler sağlanmaya devam ediliyor. Hane gelirine göre yapılan yardımlar maddi durumu yetersiz ailelere ilaç gibi geliyor. Bunlar arasında kira yardımı oldukça rağbet görüyor. Kira yardımında il il ödemeler değişiyor. En yüksek ödeme 1500 TL olarak belirlendi. Peki, kimler kira ödemesi alabilir? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
17.11.2022 17:32 - Son Güncelleme: 17.11.2022 17:32
PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Kirada oturan ve aylık kira ödemesi gelen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı yapılıyor. Böylelikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler rahat bir nefes alıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet kira yardımı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca kira yardımı ödeniyor. Bazı şartlar dahilinde 1.150 TL'ye kadar kira ödemeleri vatandaşların hesabına yatacak.

PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Sigortalı olmamak

Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Mal varlığına sahip olmamak

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

Düzenli bir gelire sahip olmamak

PTT’den 810 TL ödeme yapılacak! Hane başına 12 ay boyunca veriliyor! 15 gün içinde IBAN hesabına yatıyor! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

KİRA YARDIMI NE KADAR? İL İL FİYATLAR!

• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

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