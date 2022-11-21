Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Tek dilekçeyle 3.500 TL maaşını al! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik...

20-25 sene evli kalan emekli olabilir mi? sorusu vatandaşlar bağlamında emeklilikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de bilindiği üzere emeklilik amacıyla yaş ve prim koşulu bulunuyor. Aynı vakitte borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yolu ile da prim elde edilerek emekli olunabiliyor. Peki çalışmayan ev kadınları da emekli olabilir mi? Öncelik ile cevabının evet olduğunu belirtelim. Hiç çalışmayan kadınlara da emeklilik hakkı tanındı. Bunun amacıyla SGK'ya yazılı olarak başvurmak gerekiyor. İşte detaylar...