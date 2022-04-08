RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31'e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31'e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları ilgilendiriyor! Zam miktarı netleşmeye başladı. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek. Şimdiye kadar gerçekleşen verilere göre; en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 246 liraya ulaşacak.Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek. Maaşlara yapılacak zamlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken bu yıl ikramiyeler için de bir artış beklentisi bulunuyor. Zam yapılması halinde 4 ayrı formül gündeme gelecek. İşte detaylar...

08.04.2022 22:14 - Son Güncelleme: 08.04.2022 22:14
Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Milyonlarca SSK, Bağ-kur emeklisi, memur ve memur emeklisi alacakları zammı bekliyor. Emekli ve çalışan memurların Temmuz ayı kazancı artık ortaya çıkmaya başladı. Enflasyon verilerinde ilk 3 aylık tablo netleşti. Fark kesinleşince Temmuz'da yüzde kaçlık bir kazanç olacağı merak edildi. İlk 3 aylık veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilere % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 artış görülüyor. Detaylara gelin hep birlikte göz atalım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Temmuz ayında peş peşe zam yapılacak. Hem emekli hem de memurun cüzdanı kabaracak. Temmuz'da yapılacak zamlar günden günde iyice yoğun olarak araştırmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklamalar ve ortaya çıkan tablolar yakından takip ediliyor. Bizler de yaşanan son gelişmeleri Takvim.com.tr olarak anbean aktarmaya devam ediyoruz.

Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

GÖZLER TEMMUZ AYI ZAM VE FARK TABLOSUNDA!

Fark şimdiden güz yüzüne çıktı bile. 3 aylık TÜFE'ye bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam, memurlara ve emeklilerine de % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark görülüyor.

Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Memurlara ve memur emeklilerine üç ay sonra toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı sunulacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

Fark şimdiden kesinleşti yüzde 15.31’e ulaştı! + Yüzde 22.31 zam! Noktası virgülüne hesaplandı! SSK, Bağ-kur, memur emeklisi, memurları...

Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.31 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 22.31'e ulaştı.

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