Yeni TYP alımları başladı! 59 ilde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR'da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz aylarda bir çok ilde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi ve personel alımı gerçekleştirmişti. Bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İŞKUR'dan yayımlanan ilanda Nisan ayı içerisinde tam 59 ilde temizlik personeli ve çevre temizliği kadrolarına 1394 işçi/personel alımı yapılacağı bildirildi. Takvim.com.tr olarak ilana ilişkin tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte ASHB ve İl Özel İdaresi TYP alım ilanları...