RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Yeni TYP alımları başladı! 59 ilde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR'da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

Yeni TYP alımları başladı! 59 ilde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR'da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASHB) 794 temizlik personeli alımı yapacak. İl Özel İdaresi de Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi kadrolarına 600 personel alımı yapacak. Şehre göre işte kontenjan dağılımı yayımlandı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 59 şehirde toplamda 1394 işçi/personel istihdam edilecek. İşi olmayan ve İŞKUR işsiz kaydı bulunan adaylar söz konus bu ilanlara başvuru yapabilecek. Peki TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? TYP İlanlarına nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde...

08.04.2022 22:51 - Son Güncelleme: 08.04.2022 22:54
Yeni TYP alımları başladı! 59 şehirde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR’da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz aylarda bir çok ilde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi ve personel alımı gerçekleştirmişti. Bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İŞKUR'dan yayımlanan ilanda Nisan ayı içerisinde tam 59 ilde temizlik personeli ve çevre temizliği kadrolarına 1394 işçi/personel alımı yapılacağı bildirildi. Takvim.com.tr olarak ilana ilişkin tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte ASHB ve İl Özel İdaresi TYP alım ilanları...

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Yeni TYP alımları başladı! 59 şehirde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR’da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

İş arayanlara güzel haber geldi. Nisan ayı içerisinde başvuruları alınıyor. TYP kapsamında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar arasından 1394 işçi/personel alınacak.

Yeni TYP alımları başladı! 59 şehirde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR’da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

Şehre göre kontenjan dağılımı şöyle;

👉AFYONKARAHİSAR 8 Kişi,

👉AMASYA 6 Kişi,

👉ANKARA 90 Kişi,

👉ANTALYA 11 Kişi,

👉ARDAHAN 6 Kişi,

👉ARTVİN 7 Kişi,

Yeni TYP alımları başladı! 59 şehirde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR’da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

👉AYDIN 12 Kişi,

👉BALIKESİR 10 Kişi,

👉BARTIN 6 Kişi,

👉BATMAN 8 Kişi,

👉BAYBURT 7 Kişi,

👉BİLECİK 7 Kişi,

👉BİNGÖL 6 Kişi,

👉BOLU 6 Kişi,

Yeni TYP alımları başladı! 59 şehirde 1394 işçi/personel alımı müjdesi! İŞKUR’da işsiz kaydı bulunanlar başvurabilir! Şehre göre kontenjan dağılımı...

👉BURDUR 10 Kişi,

👉BURSA 10 Kişi,

👉ÇANAKKALE 10 Kişi,

👉ÇANKIRI 11 Kişi,

👉ÇORUM 6 Kişi,

👉DENİZLİ 11 Kişi,

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