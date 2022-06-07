Fark 2.498 TL’ye yükseldi! Temmuz’da SSK, Bağkur, 4C, memura en az 5. 969- 8.927 TL arası maaş! Refah payı, ek zam, enflasyon farkıyla 6 aylık maaş zam tablosu!

İlk olarak Merkez Bankası arkasından ise Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafınca açıklanan raporlar ile milyonlarca emekli ve memura enflasyon farkı zammı müjdesi geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. 5 aylık verilere göre memur ve emekliler şu an için yüzde 35 civarında zammı hak etmiş durumda. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!