Fark 2.498 TL'ye yükseldi! Temmuz'da SSK, Bağkur, 4C, memura en az 5. 969- 8.927 TL arası maaş! Refah payı, ek zam, enflasyon farkıyla 6 aylık maaş zam tablosu!
Temmuz zammı için geri sayım resmen başladı. 5 aylık enflasyon verisi açıklandı ve geriye sadece 1 aylık oran kaldı. Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Temmuz zammı için ücretliler dahil tüm kesimin gelirini artıracak düzenlemeler yapılacağını belirtti. 6 aylık enflasyon verisinin belli olacağı 4 Temmuz'a 1 aydan az bir süre kaldı. Son olarak Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 2.98 oranında artış yaşadı. Bu arada Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte meslek meslek maaş hesabı!
İlk olarak Merkez Bankası arkasından ise Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafınca açıklanan raporlar ile milyonlarca emekli ve memura enflasyon farkı zammı müjdesi geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. 5 aylık verilere göre memur ve emekliler şu an için yüzde 35 civarında zammı hak etmiş durumda. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!
Memur emekli zammının ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memur ve emekliler temmuz ayında alacakları zammı heyecanla bekliyorlar. Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam geleceği haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlenmiş olacak. Daha önce açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığımda yüzde 31.6 oranı karşımıza çıkıyor.