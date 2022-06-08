120 180 240 ay vadeyle ilk gidene anahtar teslim! Ayda 2.114 TL öderim diyene TOKİ'den sıfır 3+1 - 2+1 daire!
TOKİ makul fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği 2 ildeki konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. İşte TOKİ Haziran ayı ucuz konut kampanyaları!
Türkiye'de konut üretiminin kamu ayağını temsil eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt genelinde ilerlettiği projeleriyle orta ve alt gelir grubunun konut talebine karşılık veriyor. Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 422 bin TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Haziran ayı gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalara start verildi. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor.
KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET
KONUT kapsamında üretilecek 15 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 4 adet ,3+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 13 Haziran 2022 - 17 Haziran 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 16 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 23 Haziran 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. null
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 27 Haziran 2022 - 28 Haziran 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Temmuz 2022 - 01 Temmuz 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.