120 180 240 ay vadeyle ilk gidene anahtar teslim! Ayda 2.114 TL öderim diyene TOKİ’den sıfır 3+1 - 2+1 daire!

Türkiye'de konut üretiminin kamu ayağını temsil eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt genelinde ilerlettiği projeleriyle orta ve alt gelir grubunun konut talebine karşılık veriyor. Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 422 bin TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Haziran ayı gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalara start verildi. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor.