Temmuz'da SSK, Bağkur, Esnafa 4/a 4/b 4/c çifte maaş piyangosu! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.775 TL zam
Kurban Bayramı'nın 2022 tarihleri belli oldu. Dini bayramımız olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken emeklilere devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını arıyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesine zam gelecek mi? İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" sorusu yer alıyor. İkramiye artışını bekleyen emekliler, özellikle enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. 2 bayramda 2.200 lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.100'er lira ikramiyeyi cebine koyacak. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte tüm detaylar!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş bayram ikramiyesinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?" sorusu yer alıyor. İkramiye artışını bekleyen emekliler, özellikle enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. 2 bayramda 2.200 lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.100'er lira ikramiyeyi cebine koyacak. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte tüm detaylar!
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.