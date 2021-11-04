Faizsiz otomobil kredisi fırsatıyla 209.900 TL’ye sıfır araç satışı başladı! Opel ve Renault ve Dacia Kasım ayına süratli girdi!

Peş peşe açıklandı. Faizsiz otomobil kredisi fırsatıyla 209.900 TL'ye sıfır araç satışı başladı! Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde büyük otomobil üreticileri olan Opel, Renault ve Dacia önemli kampanyalar ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Bu anlamda Opel sıfır faizle otomobil satmaya başladı. Opel tarafından satılan en ucuz otomobil Corsa modeli oldu. Ayrıca Renault Clio ve Dacia Duster'da ucuz arabalar arasında.