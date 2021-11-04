Faizsiz otomobil kredisi fırsatıyla 209.900 TL'ye sıfır araç satışı başladı! Opel ve Renault ve Dacia Kasım ayına süratli girdi!
Opel ve Renault ve Dacia Kasım ayı kampanyaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda 209.900 TL'ye sıfır araç satışı başladı. Faizsiz otomobil kredisi fırsatıyla bu aracı uygun taksitlerle alabilirsiniz. Örnek olarak, Kasım ayı kampanyası kapsamında Renault Megane modellerinde 70.000 TL'ye 36 ay %1.48 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor. Kampanya kapsamında yayılan kredinin aylık ödeme 2.754 TL'dir. 2021 Kasım ayında Dacia ise Yeni Duster modellerinde %1.48 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında 70.000 TL'ye 36 ay vade ve %1.48 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz.
04.11.2021 08:32
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:32
Peş peşe açıklandı. Faizsiz otomobil kredisi fırsatıyla 209.900 TL'ye sıfır araç satışı başladı! Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde büyük otomobil üreticileri olan Opel, Renault ve Dacia önemli kampanyalar ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Bu anlamda Opel sıfır faizle otomobil satmaya başladı. Opel tarafından satılan en ucuz otomobil Corsa modeli oldu. Ayrıca Renault Clio ve Dacia Duster'da ucuz arabalar arasında.