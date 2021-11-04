0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

Sıfır araba kampanyaları için Kasım ayıyla birlikte yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Araba almak isteyenler galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerleri ziyaret ediyor. Bütçesine uygun bir arayanlar markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Ford'da aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası devam ediyor. Yapılan son açıklamada 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olduğu duyurulan kampanya 5 Kasım'a kadar uzatıldı.