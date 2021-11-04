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Haberler Ekonomi 0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı. 0,49 faizle araba alma müjdesi geldi. Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatları araştırılıyor. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Yeni ayda pek çok fırsat sunan markalar kış aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için aya özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaktadır. Markaların yeni ayla birlikte sunduğu teklifleri haberimizde derledik.

04.11.2021 10:20 - Son Güncelleme: 04.11.2021 10:20
0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

Sıfır araba kampanyaları için Kasım ayıyla birlikte yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Araba almak isteyenler galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerleri ziyaret ediyor. Bütçesine uygun bir arayanlar markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Ford'da aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası devam ediyor. Yapılan son açıklamada 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olduğu duyurulan kampanya 5 Kasım'a kadar uzatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

0,49 FAİZ FIRSATI

Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,49 faiz kampanyaları Ford tarafından duyuruldu.

0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

5 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.

0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.655,26TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0,6600%; yıllık toplam maliyet oranı 8,2596% olmaktadır.

0,49 faizle araba alma müjdesi! Çöpsüz üzüm dedirtecek kampanya uzatıldı! Ford, Opel, Fiat, Hyundai, Toyota sıfır otomobil fiyatları

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