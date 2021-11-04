Hemen başvurun PTT’den 200, 400, 600 TL alın! Milyonlarca anne doğum parası alıyor! Hem de 12 ay boyunca ödeme yapılıyor…

Doğan her çocuk için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 200-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar!