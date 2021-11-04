Hemen başvurun PTT’den 200, 400, 600 TL alın! Milyonlarca anne doğum parası alıyor! Hem de 12 ay boyunca ödeme yapılıyor…
Ülkemizde kadınlara yönelik destekler verilmeye devam ediyor ve bu doğrultuda Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum parası yardımı sunuluyor. Çocuk sahibi olan milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor ve çocuk sayısına göre verilen tutarlar artıyor. Anne ya da babanın başvuru yapması yeterli oluyor ve başvuru yapanlar şartları taşıması dahilinde PTT'den hemen 200, 400, 600 TL alabiliyor. Üstelik bu ödemeler 12 ay yani bir sene boyunca veriliyor. 2015 yılından bu yana sunulan doğum parası desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartları nelerdir? Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?
Doğan her çocuk için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 200-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar!
DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?
15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Fakat 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi halinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.
Doğum yardım parası (DYS) amacıyla hak sahipleri 1 ay amacıylada PTT giderek paralarını çekebilir. Hem de kamu işçisi olan bireylerin gerçekleştirdikleri sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan bireylerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar amacıyla doğum parası hak olarak sayılmaktadır.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini amacıyla e-devlet üzerinden yapılabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" aratarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama neticelerinde çıkan "Doğum parası sorgulama" opsiyonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Doğum parası sorgulamanın bir başka tekniği de alakalı Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı davetiye merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapılabilir ve lüzumlu verileri alabilirsiniz.