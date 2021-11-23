Faizsiz kredi müjdesi! Hesap açana masrafsız 5.000 TL kredi veriliyor! İşte geri ödeme planı ve başvuru koşulları...

Faizsiz kredi müjdesi! Hesap açana masrafsız 5.000 TL kredi veriliyor! İşte bu durumda da geri ödeme planı ve başvuru koşulları merak konusu olmaya başladı. Anında nakit para çekmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisi bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi. Son olarak Akbank tarafından yapılan açıklamada, mobilden Akbank'lı olanlara %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredini kullanma imkanı sunuldu. Ayrıca diğer bankalar tarafından da çeşitli fırsatlar sunuluyor. İşte banka banka faiz oranlarında son durum...