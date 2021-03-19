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Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Gündemde yüzbinlerce vatandaşı heyecanlandıracak gelişme yaşandı ve faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı oldukça dikkat çekti. Fibabank'tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya duyurusu yapıldı, böylece tarım emekçilerine destek olmayı hedefliyor. Süt üreticileri ihtiyaçlarını karşılamak için Fibabank faizsiz 20 bin TL kredi desteğinden yararlanabilecek, peki bunun için şartlar neler? Kampanya detayları belli olur olmaz merakla araştırılır oldu. İşte detaylar…

19.03.2021 13:38 - Son Güncelleme: 19.03.2021 13:38
Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Gündemde yüzbinlerce vatandaşı heyecanlandıracak gelişme yaşandı ve faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı oldukça dikkat çekti. Fibabank'tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya duyurusu yapıldı, böylece tarım emekçilerine destek olmayı hedefliyor. Süt üreticileri ihtiyaçlarını karşılamak için Fibabank faizsiz 20 bin TL kredi desteğinden yararlanabilecek, peki bunun için şartlar neler? Kampanya detayları belli olur olmaz merakla araştırılır oldu. İşte detaylar…

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Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Bankalardan özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşları mutlu edecek kampanyalar geliyor. Ekonomik olarak destek sağlamak amacıyla verilen kredilerde kolay geri ödeme ve faiz avantajları sunuluyor. Fibabank da süt üreticilerini sevindiren bir haber verdi ve tarımsal hayatı destekleyen faizsiz 20 bin TL kredi fırsatını duyurdu. Krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntıları haberimizde derledik.

Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi (CEO) İlker Sözdinler ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin'in katılımıyla düzenlenen tören ile yeni bir iş ortaklığı hayata geçirildi.

Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Anlaşma kapsamında Fibabanka, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL'ye kadar 4 ay sıfır faizli ve 1 yıl vadeli kredi imkanı sunacak. Kredi kullanan üreticilerin kredi tutarı ise 'SütBir' kartlarına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanacak.

Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 'Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.