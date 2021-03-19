Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 'Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.