Faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı! Fibabank’tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya!
Gündemde yüzbinlerce vatandaşı heyecanlandıracak gelişme yaşandı ve faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı oldukça dikkat çekti. Fibabank'tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya duyurusu yapıldı, böylece tarım emekçilerine destek olmayı hedefliyor. Süt üreticileri ihtiyaçlarını karşılamak için Fibabank faizsiz 20 bin TL kredi desteğinden yararlanabilecek, peki bunun için şartlar neler? Kampanya detayları belli olur olmaz merakla araştırılır oldu. İşte detaylar…
Gündemde yüzbinlerce vatandaşı heyecanlandıracak gelişme yaşandı ve faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı oldukça dikkat çekti. Fibabank'tan yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek kampanya duyurusu yapıldı, böylece tarım emekçilerine destek olmayı hedefliyor. Süt üreticileri ihtiyaçlarını karşılamak için Fibabank faizsiz 20 bin TL kredi desteğinden yararlanabilecek, peki bunun için şartlar neler? Kampanya detayları belli olur olmaz merakla araştırılır oldu. İşte detaylar…
Bankalardan özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşları mutlu edecek kampanyalar geliyor. Ekonomik olarak destek sağlamak amacıyla verilen kredilerde kolay geri ödeme ve faiz avantajları sunuluyor. Fibabank da süt üreticilerini sevindiren bir haber verdi ve tarımsal hayatı destekleyen faizsiz 20 bin TL kredi fırsatını duyurdu. Krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntıları haberimizde derledik.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, 'Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.