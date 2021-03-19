2012 model altı ve 102 bin lira altı 2. el SUV araçlara yoğun talep! İşte en ucuz SUV araba markaları ve modelleri
Sıfır otomobiller fabrikalar tarafından üretilmeye başlandı. Üretimin başlamasının hemen ardından ikinci el oto pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Yeni yılın ilk ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 düştü. Araba almak isteyenler bu bağlamda SUV araçların fiyatlarını da inceliyor. İşte en ucuz SUV araba markaları ve modelleri...
19.03.2021 15:49
- Son Güncelleme: 19.03.2021 15:49
Geçtiğimiz yılda bu yana ikinci el araba fiyatlarında çeşitli dalgalanmalar yaşanıyor. Araba satışlarının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçlara talep gösteriyor. Son üç dört aylık süreçte ikinci el arabalara olan talep aşırı derecede düştü. Özellikle yeni alınan kararlarla birlikte bütçesine araba bakan vatandaşlar en uygun fiyatlı araçları mercek altına aldı. Bu minvalde de 102 bin liranın altında satılan SUV modellerine haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik.