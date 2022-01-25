Faiz oranı 1.29'u gördü! Sevinçten dört köşe edecek teklifler komple yenilendi! 25 Ocak 2022 Ziraat, Vakıf, Garanti, Akbank kredi faiz oranları bu kapsamda binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte bankaların resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları