Faiz oranı 1.29'u gördü! Sevinçten dört köşe edecek teklifler komple yenilendi! 25 Ocak 2022 Ziraat, Vakıf, Garanti, Akbank kredi faiz oranları
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını sabit tutma kararının ardından kredi faiz oranlarında bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı yeni haftayla akıllara geldi. Ev, araba alacaklar ya da ihtiyaçları doğrultusunda kredi başvurusunda bulunacaklar bankaların açıklamalarını sıkı takibe aldı. Bu doğrultuda da kredi çekmeyi düşünenler banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceliyor ve internet siteleri üzerinden hesaplamalarını yapıyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise yakında netlik kazanacak.
25.01.2022 10:32
- Son Güncelleme: 25.01.2022 10:52
Faiz oranı 1.29'u gördü! Sevinçten dört köşe edecek teklifler komple yenilendi! 25 Ocak 2022 Ziraat, Vakıf, Garanti, Akbank kredi faiz oranları bu kapsamda binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. On binlerce kişi ise ev ya da araba alma fikri nedeniyle faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte bankaların resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları