Ayçiçek yağı 109, tuvalet kağıdı 49,90'a satılıyor! İndirimli alışveriş başladı BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! İşte güncel fiyatlar...

BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunu güncelledi! Yeni haftanın ikinci gününde hem BİM hem de ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda! BİM'de Sole 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL'den satılıyor. ŞOK'ta da Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt 109,00 TL'ye düştü. Her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri olan zincir marketlerde indirime giren ürünlerin tam listesi araştırılıyor. Haberimizde BİM ve ŞOK'un yepyeni aktüel kataloğuna ulaşabilirsiniz. Gıdanın yanı sıra elektronik ürünlerde de göz kamaştıran indirimler yapıldı. İşte kaçırılmayacak fırsatlar...