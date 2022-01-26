Nüfus cüzdanıyla başvurular alınmaya başlandı! Denizbank, Halkbank, QNB Finansbank... Kamuda çalışanlara 100 bin TL'ye kadar kredi verilecek

İhtiyaç kredisi çekmek artık çok kolay! Kamu kurumlarında çalışan ve kredi ihtiyacı olanlara özel bankalardan kampanya duyuruları yapılmaya başlandı. QNB Finansbank, Halkbank ve Denizbank kamu çalışanlarına özel kredi imkanı sunuyor. 2022 yılında düşük faizle ihtiyaç kredisi almak isteyen memurların adresi artık bu üç banka! QNB Finansbank 50 bin TL, Denizbank 55 bin TL, Halkbank ise tam 100 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Bankalar geri ödemeleri için de müşterilerini sıkmadan uygun koşullar sağlıyor. Üstelik ödemelerde 3 ay erteleme seçeneğini de kullanabilme olanağı bulunuyor. İşte detaylar...