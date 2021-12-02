Faiz indirimleri ihtiyaç kredilerine dip yaptırdı! Bankalardan peş peşe açıklamalar! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor?

Yeni yıla kadar devam etmesi beklenen kredi kampanyasında %1,48'den başlayan düşük faiz avantajları sunulmaktadır. Ayrıca ING Bank müşterilerine özel 5 bin TL'ye kadar faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi fırsatları da sunulmaya devam ediyor.

