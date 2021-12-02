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Haberler Ekonomi Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat'tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat'tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi! Türkiye'nin önde gelen otomobil markaları yıl sonuna kadar devam edecek Aralık 2021 indirim ve finansman kampanyalarını güncelledi. Fiat, Dacia ve Renault'un sıfır otomobil kampanyaları arasında yer alan düşük faizli finansman seçenekleri, son günlerde fiyatları artan araçlar karşısında en uygun taşıt kredisi arayanlara çözüm üretmeye devam ediyor. İşte düşük faiz oranlarına sahip uygun taşıt kredileri ve sıfır araç kampanyaları

takvim.com.tr
02.12.2021 09:00 - Son Güncelleme: 02.12.2021 09:00
Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat’tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Fiat'tan En Uygun Sıfır Araç Finansmanı

Türkiye'nin en çok satan ve sevilen otomobil markalarından Fiat, Egea modelleri başta olmak üzere birçok ticari ve binek otomobil için cazip finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor.

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Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat’tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Aralık ayı itibariyle finansman oranlarını ve fiyat listelerini güncelleyen firma, 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve %1,29'dan başlayan faiz oranları ile cazip seçenekler sunuyor.

Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat’tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Ayrıca indirim kampanyası kapsamında 200 bin liranın altında satışa sunulan nadir sıfır km araç seçeneğine sahip Fiat, 193 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satış yapıyor.

Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat’tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Otomobil piyasalarında kur farkı ve diğer küresel sektörel problemler nedeniyle yaşanan fiyat artışları ikinci el piyasalarda da etkisini göstermeye devam ediyor.

Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat’tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!

Fiat gibi önde gelen otomobil markalarının sıfır araç kampanyaları ve cazip finansman seçenekleri ise vatandaşların bu fiyatlar karşısında araç sahibi olmalarını kolaylaştırmasını hedefliyor.

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