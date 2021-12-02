Bomba fırsat! Dacia, Renault ve Fiat'tan en uygun Aralık ayı finansman kampanyaları geldi! 40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi!
40.000-50.000 ve 70.000 TL müjdesi! Türkiye'nin önde gelen otomobil markaları yıl sonuna kadar devam edecek Aralık 2021 indirim ve finansman kampanyalarını güncelledi. Fiat, Dacia ve Renault'un sıfır otomobil kampanyaları arasında yer alan düşük faizli finansman seçenekleri, son günlerde fiyatları artan araçlar karşısında en uygun taşıt kredisi arayanlara çözüm üretmeye devam ediyor. İşte düşük faiz oranlarına sahip uygun taşıt kredileri ve sıfır araç kampanyaları
02.12.2021 09:00
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:00
Fiat'tan En Uygun Sıfır Araç Finansmanı
Türkiye'nin en çok satan ve sevilen otomobil markalarından Fiat, Egea modelleri başta olmak üzere birçok ticari ve binek otomobil için cazip finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor.
Aralık ayı itibariyle finansman oranlarını ve fiyat listelerini güncelleyen firma, 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve %1,29'dan başlayan faiz oranları ile cazip seçenekler sunuyor.