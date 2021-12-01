BİM harekete geçti ve müjdeyi duyurdu! 3 gün sonra 27 TL'den satıyor! Pahalı ürün verilmeyecek! Elektronik ürünler ve çeyiz alışverişlerinde geçerli
BİM'in 3 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tencere tabak, elektronik aletler, kablosuz saç-sakal kesme makinesi, petek kurutmalık, kulak-burun kıl alma cihazı, ayakkabılık, tekstil ürünleri ve daha pek çok üründe kaçırılmayacak indirimlere gidildi. Stoklarla sınırlı ürünleri almak isteyenler 3 Aralık öncesi aktüel ürünler kataloğundan ürünleri incelemek istiyor. Her eve ve bütçeye uygun ürünler alıcılarını bekliyor. İşte ürünlerin tam listesi!
01.12.2021 14:56
- Son Güncelleme: 01.12.2021 14:56
BİM harekete geçti ve müjdeyi duyurdu. Zincir marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğu açıklandı. İndirime giren ürünler tek tek belli oldu. Milyonlarca kişi her hafta BİM'in yeni aktüel kataloğunu dört gözle bekliyor. Bu hafta bir çok elektronik ürün ile çeyiz alışverişi yapacak olan hanımlar ve beylerin aradığı mutfak eşyaları, yatak odası ihtiyaçları ve tekstil ihtiyaçları bu hafta BİM'den çok ucuza satılıyor. Tek kişilik lastikli penye çarşaf sadece 26, 90 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte BİM 3 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu...