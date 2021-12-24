Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

Başkan Erdoğan'ın ekonomi paketini devareye almasıyla döviz kuru ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Birçok sektörde yaşanan fiyat artışları sonucunda vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yönelmeye başladı. Bankalar da bu dönemde çeşitli kampanyalar başlatarak düşük faizli ve kısa vadeli kredi seçeneklerini sunmaya başladı. Vatandaşlar ihtiyaç duyacakları birçok alanda doğrudan nakit desteği sağlaması amacıyla düşük faizli ihtiyaç kredisi oranlarını araştırıyor. Haberimiz içerisinde 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme tablosuna yer verdik. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İNG, Akbank, Fibabanka gibi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yıl sonu kampanyaları yer alıyor. Bu tip krediler bankaya gidilmeden telefon ya da internet yolu ile alınabiliyor.

24.12.2021 12:38 - Son Güncelleme: 24.12.2021 12:38
Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank... Dolar ve altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş kredi faiz oranlarını da etkiledi. Vatandaşlar özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durumun akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere nazaran daha düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, sadece reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

36 AY VADELİ 45.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU!

İNG

İhtiyaç kredisi
Önemli Not:%1,95 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 3-12 ay vade için 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir.
Oran: %2,32
Tutar: 26.830,13 TL
1.995,28 TL/ Ay 72.066,38 TL

Faiz desteği ceplere sıçrayacak! Kredilerde al vatandaş al devri! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %2,05
Tutar: 23.346,34 TL
1.898,51 TL/Ay 68.582,59 TL

SON DAKİKA