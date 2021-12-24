Kapatılmış kuyudan petrol fışkırdı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu
Ekonomi haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce üzerine beton dökülen petrol kuyularında yaptıkları incelemelerde petrol rezervlerine ulaştıklarını belirterek, "Diyarbakır'daki Varınca-1'de şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 1'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi.
Bakan Dönmez, ocak ayında geçilmesi planlanan kademeli elektrik tarifesine ilişkin, "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz. Elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) çalışıyor. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak.
Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolasıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu ana tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz" dedi.
Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, "EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz" dedi. Sistemin nasıl çalışacağını da anlatan Dönmez, "Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" diye konuştu.