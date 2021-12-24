Tavuk fiyatları 24,90 TL’den kırmızı et fiyatları 72,90 TL’den başlıyor! Tek poşet yetmiyor, gören alıyor! Migros, Carrefoursa…
Döviz kurundaki dalgalanmalar markette satılan ürün fiyatlarını da yakından etkiliyor. Doların hızla artması fiyatları arttırırken sert düşüşüyle birlikte bu durum tam tersine döndü ve marketlerde indirimler başladı. Özellikle temel gıda ürünleri arasında yer alana tavuk ve kırmızı et fiyatları en merak edilenler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar marketleri tek tek gezmeden önce kolayca güncel indirimleri öğrenmek istiyor. Tavuk fiyatları 24,90 TL'den kırmızı et fiyatları 72,90 TL'den başlıyor tek poşet yetmiyor, gören alıyor. Migros, Carrefoursa şubelerinde satılan tavuk ve kırmızı et ürün fiyatlarını haberimizde sizler için derledik.
24.12.2021 12:50
- Son Güncelleme: 24.12.2021 13:00
Günlük temel ihtiyaçlar arasında yer alan sağlık için önemli bir beslenme, protein kaynağı olan tavuk ve et ürünleri fiyatları en merak edilenler arasında yer alıyor. Döviz kurunda yaşanan değişimler her şeyde olduğu gibi marketlerin raflarına da yansıdı, hızlı düşüşe geçen dolar sonrasında marketlerde indirimler başladı. Migros, Carrefoursa marketleri tavuk ve kırmızı et ürünlerinde indirimler yaptı. Tavuk fiyatları 24,90 TL'den kırmızı et fiyatları 72,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.