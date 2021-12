Tavuk fiyatları 24,90 TL’den kırmızı et fiyatları 72,90 TL’den başlıyor! Tek poşet yetmiyor, gören alıyor! Migros, Carrefoursa…

Günlük temel ihtiyaçlar arasında yer alan sağlık için önemli bir beslenme, protein kaynağı olan tavuk ve et ürünleri fiyatları en merak edilenler arasında yer alıyor. Döviz kurunda yaşanan değişimler her şeyde olduğu gibi marketlerin raflarına da yansıdı, hızlı düşüşe geçen dolar sonrasında marketlerde indirimler başladı. Migros, Carrefoursa marketleri tavuk ve kırmızı et ürünlerinde indirimler yaptı. Tavuk fiyatları 24,90 TL'den kırmızı et fiyatları 72,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.