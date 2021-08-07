Faiz depremi! Tavan yaptı! En fazla hoşgeldin faizi veren bankalar hangileri? 32 günlük vadeli mevduat hesabı TL faiz oranları!

Bankada ya da yastık altında toplu parası olanlar yatırım araçlarını araştırıyor. Bu anlamda banka mevduat faiz oranları da artmış durumda. Nakit parasını kenarda tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih eden pek çok insan faiz noktasında banka seçim adımında problemler yaşamaktadır. Türk Lirası mevduat hesapları amacıyla uygulanacak parametre faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ideal fikiri alınmak amacıyla bankalarca belirleniyor.