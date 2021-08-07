Faiz depremi! Tavan yaptı! En fazla hoşgeldin faizi veren bankalar hangileri? 32 günlük vadeli mevduat hesabı TL faiz oranları!
En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu henüz en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En yüksek hoşgeldin faizine sahip olan bankaların listeleri. Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi hoşgeldin faiz oranları ve banka banka bütün liste. Bu aşamada seçim yapar iken bankaların dönemsel olarak sundukları kampanyalardan yararlanmak, kar elde etmek adına bir hayli doğru bir yoldur. Bankaların vadeli hesap çeşitleri arasında yer alan vadeli hesap amacıyla açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır.
07.08.2021 16:15
- Son Güncelleme: 07.08.2021 16:15
Bankada ya da yastık altında toplu parası olanlar yatırım araçlarını araştırıyor. Bu anlamda banka mevduat faiz oranları da artmış durumda. Nakit parasını kenarda tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih eden pek çok insan faiz noktasında banka seçim adımında problemler yaşamaktadır. Türk Lirası mevduat hesapları amacıyla uygulanacak parametre faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ideal fikiri alınmak amacıyla bankalarca belirleniyor.
100 Bin TL 32 Gün vadeli mevduat faiz oranları:
İNG e-Turuncu Hesap
%18,50
Burgan Bank e-mevduat
%19,00