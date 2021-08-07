Emekli olma yolları açıldı! Aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade! Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından gelen açıklama…

Emekli olmak isteyen binlerce bireyi kapsıyor. Borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayanlara emeklilik yolu açılıyor.Kredi desteği sağlanıyor. Borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayanlara da Bu sayede emeklilik yolu açılmış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek şahıslara isterlerse kredi olanağı tanınıyor. Kredi kullanarak emekli olanların aylıkları anında bağlanıyor. Bu sayede vatandaşlar kredi taksitlerini emekli maaşı ile ödeyebilecek.