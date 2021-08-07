Emekli olma yolları açıldı! Aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade! Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından gelen açıklama…
Birçok şahıs borcu bulunduğu amacıyla emekli olamıyor. SGK ile 3 kamu bankası arasında oluşturulan uyuşma ile isteyen vatandaşlar kredi kullanarak emekli olabilecekler. Kimler kredi ile emekli olama imkanından yararlanabilecek? Bu bağlamda SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek vatandaşlara amacıyla "kredi iş birliği protokolü" imzalandı. Kanun kapsamında, yapılandırılan prim borçları ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.
Emekli olmak isteyen binlerce bireyi kapsıyor. Borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayanlara emeklilik yolu açılıyor.Kredi desteği sağlanıyor. Borcu bulunduğu amacıyla emekli olamayanlara da Bu sayede emeklilik yolu açılmış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek şahıslara isterlerse kredi olanağı tanınıyor. Kredi kullanarak emekli olanların aylıkları anında bağlanıyor. Bu sayede vatandaşlar kredi taksitlerini emekli maaşı ile ödeyebilecek.
PROTOKOL İLE KREDİ KULLANARAK EMEKLİ OLABİLECEK 32 BİN SİGORTALI VAR
Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan benzer protokol vasıtası ile aşağı yukarı 16 bin 500 sigortalı kredi kullanarak emeklilik hakkına sahip olmuştu.
Halihazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek halde olan aşağı yukarı 32 bin sigortalı varolduğu Kurum başkanımız doğrultusundan belirtildi.
KREDİ TAKSİTLERİ, BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİLECEK
Kredi imkanından yararlanmak isteyenler, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz seviyesi ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler.
Kredi taksitleri bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.
KİMLER KREDİ KAPSAMINDA?
Kredi iş birliği protokolü kapsamında;
Birikmiş prim borcunu ödemesi halinde 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi halinde 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
Primini kendi ödeyenler olarak tanınan Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,